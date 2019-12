Mário Centeno, ministro das Finanças, desenhou o Orçamento do Estado para 2020 assumindo que este ano teria um défice de 0,1% do PIB. Até agora, as contas parecem estar melhores do que o previsto.

O resultado registado nos primeiros três trimestres do ano ficou 0,4 pontos percentuais melhor do que o registado em igual período de 2018. Olhando para o ano terminado no trimestre, ou seja, de outubro de 2018 a setembro deste ano, o saldo orçamental foi nulo. E considerando apenas os terceiro trimestre deste ano o excedente foi de 4,6% do PIB – um valor elevado mas, ainda assim, inferior aos 5,4% registados no mesmo trimestre de 2018.



As administrações públicas atingiram um excedente de 1% do PIB entre janeiro e setembro. Por enquanto, o resultado orçamental está, em larga medida, melhor do que a meta definida pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, para este ano (um défice de 0,1%). Os dados foram revelados esta segunda-feira, 23 de dezembro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).O número vai ao encontro das expectativas dos analistas. Na semana passada, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) já tinha antecipado um excedente para as contas portuguesas, na ordem dos 0,9% do PIB, até ao terceiro trimestre.