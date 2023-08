Expectativa de investimento em habitação na Zona Euro em mínimos de 2020

Há três anos que as famílias da Zona Euro não estavam tão pessimistas quanto ao retorno do investimento em habitação. E é a expectativa quanto à evolução dos juros no crédito para a compra de casa que está a pesar mais negativamente nas perspetivas, que se têm refletido no recuo destas transações, indica uma análise no mais recente Boletim Económico do Banco Central Europeu

