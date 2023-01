Exportações cresceram 16% no quatro trimestre de 2022. Importações subiram 17,1%

Leia Também Crescimento das exportações supera o das importações em novembro. Preços aliviam

As exportações portuguesas de bens aumentaram 16% no quarto e último trimestre de 2022, em termos nominais, segundo a estimativa rápida divulgada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Já as importações cresceram acima das exportações, ao registarem uma subida homóloga de 17,1%.Em comparação com o trimestre anterior, o ritmo de crescimento homólogo das exportações e das importações abrandou. No terceiro trimestre de 2022, as exportações tinham registado uma taxa de variação homóloga de 27,9%, enquanto as importações tinham subido 36,5% face a igual período do ano anterior.A explicar parte deste recuo nas exportações e importações pode estar a inflação. Em novembro, as exportações de bens cresceram acima das importações , "refletindo uma desaceleração dos preços". Com a inflação pesar menos nas trocas comerciais nacionais, é natural que o valor das exportações e importações, expresso em termos nominais, seja inferior.Os últimos dados divulgados pelo INE mostram que a variação do índice de valor unitário (preços) teve um crescimento de 14,1% nas importações de novembro, enquanto nas exportações terá sido de 13%.Os dados de dezembro não são ainda conhecidos – o INE só deverá divulgá-los no próximo dia 9 de fevereiro – mas a desaceleração dos preços deverá ter-se mantido, tendo em conta que tanto em Portugal como na Zona Euro a variação homóloga da taxa de inflação recuou nos últimos dois meses do ano.O INE revela ainda que, em comparação com o quarto trimestre de 2020, houve um acréscimo de 32% nas exportações portuguesas e um crescimento de 51,9% nas importações. Já em comparação com o quarto trimestre de 2019, os aumentos foram de 27,8% nas exportações e 37,5% nas importações.(Notícia atualizada às 11:29)