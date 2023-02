Exportações portuguesas cresceram 23,1% em 2022. Importações subiram 31,2%

As exportações de bens aumentaram 9,5% em dezembro, em termos nominais, face a igual período do ano anterior, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O crescimento das exportações foi, pelo segundo mês consecutivo, superior ao das importações, que subiram 9,1% no último mês de 2022.



Em comparação com o mês anteiror, houve um abrandamento no ritmo de crescimento tanto das exportações como das importações, o que reflete a "desaceleração nos preços". O INE nota que os índices de valor unitário (preços) registaram em dezembro uma variação homóloga de 9,3% nas exportações e 12,6% nas importações.



Esse abrandamento no ritmo de crescimento das exportações pode ter sido influenciado ainda, segundo o INE, pela greve nos portos nacionais, que ocorreu em dezembro de 2022.



Do lado das exportações, destacaram-se os aumentos das vendas de Portugal ao exterior de máquinas e outros bens de capital (com uma subida de 24,5%) e de combustíveis e lubrificantes (50,7%). Já nas importações, o material de transporte aumentou 48,1% e registou-se um decréscimo nas importações de fornecimentos industriais (-7,5%).





Sem considerar os combustíveis e lubrificantes, houve um aumento de 7% nas exportações e 8% nas importações. Os índices de valor unitário (preços) excluindo os produtos petrolíferos registaram uma subida de 7,9% nas exportações e 9,4% nas importações.





O défice da balança comercial agravou-se em 208 milhões de euros face a dezembro de 2021, atingindo 2.750 milhões de euros. Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice comercial foi de 2.114 milhões de euros, aumentando 201 milhões de euros relativamente a dezembro de 2021.





No quarto e último trimestre de 2022, as exportações cresceram 16,4% e as importações aumentaram 17%, face aos últimos três meses do ano anterior.No conjunto do ano, as exportações aumentaram 23,1% e as importações subiram 31,2%. Excluindo combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 19,6%, ao passo que as importações subiram 23,2%.Em 2022, o défice da balança comercial aumentou 11.256 milhões de euros para 30.783 milhões de euros. Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice comercial situou-se em 19.205 milhões de euros, aumentando 5.386 milhões de euros face a 2021.(notícia atualizada às 11:26)