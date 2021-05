Exportações de bens ganharam quota em 2020

Ninguém tem dúvidas de que 2020 foi um “annus horribilis” para a atividade das empresas em Portugal. Mas no meio de tudo o que correu mal, há uma boa notícia no Boletim Económico de maio do Banco de Portugal: depois do tombo monumental das exportações no segundo trimestre do ano passado, as vendas ao exterior recuperaram e o país até ganhou quota de mercado nos bens.





