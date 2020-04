Exportações portuguesas desaceleram no pior mês desde agosto

As vendas de Portugal ao exterior registaram, em fevereiro, a menor subida homóloga desde agosto, (0,9%) enquanto as exportações aumentaram 3,4%.

As exportações portuguesas aumentaram 0,9% em fevereiro, face ao mesmo mês do ano passado, o que traduz uma desaceleração face à subida de 4% registada no primeiro mês do ano, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados esta quinta-feira.

Esta evolução é também a mais fraca desde agosto do ano passado, mês em que as vendas de Portugal ao estrangeiro deslizaram 5,1% em termos homólogos.

Já as importações aumentaram 3,4% face a fevereiro de 2019, a maior subida desde outubro.