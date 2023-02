As exportações portuguesas já ultrapassaram 50% do produto interno bruto (PIB), confirmou o ministro da Economia no parlamento.



Numa sessão plenária sobre política setorial, António Costa Silva quis sublinhar a capacidade exportadora de Portugal, confirmando o que o Governo tem vindo a apontar nas últimas semanas como hipótese provável: "As exportações em Portugal passaram 50% do produto interno bruto", enfatizou, enumerando alguns setores que se destacaram, passando pelo turismo - "um dos motores da nossa economia" mas também pela indústria metalomecânica, que "excedeu 20 mil milhões de euros em expoertações, nunca tínhamos conseguido".





Também "os têxteis e vestuário que até agora tinham conseguido um máximo de receitas de 5.300 milhões de euros, alcançaram 6 mil milhões de euros em 2022", enfatizou o governante.Costa Silva elogiou ainda o setor do calçado, "que também teve recordes. Em 2022 foram exportados 76 milhões de pares de sapatos e as receitas excederam 32 mil milhões", afirmou na declaração inicial.O responsável pela pasta da Economia e do Mar enumerou ainda "sinais muito positivos" para a economia, "não apenas em termos de desempenho das exportações e da capacidade de diversificar em mercados iunternacionais", começando pela inflação, "um dos grandes problemas em 2022", que reduziu em dezembro e em janeiro."Na economia portuguesa há melhorias dos indicadores de confiança e uando olhamos para o clima económico, o indicador subiu e é positivo", disse, concluindo que "é a derrota do pessimismo. Não podemos entrar em deslumbramento mas temos de rejeitar visões catastrofistas sobre a economia portuguesa", considerou.Costa Silva também vê "sinais positivos também na envolvente externa", disse, destacando que "a Alemanha vai evitar a recessão e há sinais positivos também em Espanha", disse.O governante realçou ainda que há uma redução de "mais de 80% nos preços do gás e os mercados internacionais de energia caminham para a estabilização".