Falhar uma prestação no crédito dita fim da bonificação

A versão final do diploma legal dos apoios à habitação prevê que as famílias que falhem uma prestação perdem o direito a receber. No caso das rendas, há também uma alteração, admitindo-se que o apoio possa ficar abaixo dos 20 euros, sendo que nesse caso será pago de seis em seis meses.

