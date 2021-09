Famílias gastam quase 6,5 mil milhões no supermercado

As famílias em Portugal gastaram 6.483 milhões de euros em retalho alimentar entre o início de janeiro e meados de agosto, relevando um reforço das vendas no mercado de bens de grande consumo, ou seja, as compras para o lar que as famílias fazem nos super e hipermercados. Os dados citados esta segunda-feira pelo Diário de Notícias são dos Scantrends da NielsenIQ.Face ao mesmo período do ano passado, há um crescimento de 2,4%, ou seja, 153 milhões de euros a mais, com especial destaque para as categorias de alimentação e bebidas tanto alcoólicas como não alcoólicas. O início do ano passado foi marcado pelo arranque da pandemia, preocupações com o impacto na distribuição, bem como pela tentativa de muitas pessoas de armazenarem grandes quantidades de alimentos devido ao confinamento, evitando sair tantas vezes à rua.Ainda assim, as vendas de produtos de mercearia estão este ano a crescer 3%, refere o DN. Do montante total recebido pelos supermercados, mais de 2,5 mil milhões foram para artigos de mercearia (39,2%), seguindo-se laticínios (1.095 milhões) e congelados (512 milhões de euros).