Famílias gastaram mais 300 milhões de euros em compras de supermercado

Em 2021, as compras nos supermercados e nos hipermercados totalizaram mais 300 milhões de euros do que no ano da pandemia, indicam dados da Scantrends, da NielsenIQ. Subida não desconta variação dos preços.

Famílias gastaram mais 300 milhões de euros em compras de supermercado









