“Fatura com medicamentos não pode continuar a subir 10%”, alerta ministro da Saúde

O Governo senta-se no próximo mês à mesa com a indústria farmacêutica para discutir preços de medicamentos. Devem subir, mas Manuel Pizarro diz que a evolução do PIB deve ser o tecto.

