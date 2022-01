Faturas eletrónicas emitidas pelas empresas duplicam no primeiro semestre de 2021

Leia Também Chegou a hora da faturação eletrónica obrigatória

O número de faturas eletrónicas emitidas em Portugal duplicou no primeiro semestre de 2021, face a igual período do ano anterior. A conclusão é de um estudo da Seres, empresa dedicada ao intercâmbio eletrónico de documentos, que indica que, com este aumento, as empresas portuguesas conseguiram poupar mais de 47 milhões de euros.Ao todo, o estudo da Seres revela que as empresas nacionais emitiram, entre janeiro e março do ano passado, 6.106.070 faturas eletrónicas, um número que compara com os 3.281.432 documentos que foram emitidos no mesmo período de 2020. Quer isto dizer que foram emitidas quase o dobro das faturas registadas no período homólogo.Segundo a Seres, este aumento na adoção da fatura eletrónica "reflete-se diretamente nas poupanças das empresas não só a nível de despesas de gestão, como também no número de horas, permitindo uma gestão de poupança de 47.383.100 euros e de 7 anos laborais (25.820 horas)".Ou seja, os processos de faturação foram mais rápidos e mais seguros, com o reforço da digitalização, como também geraram ganhos acrescidos na poupança das empresas portuguesas.O estudo, que contou com a participação de mais de 34.500 empresas, mostra ainda que Lisboa foi a cidade que registou a maior subida na emissão de faturas (81%), seguida por Faro (8%), Porto (2,38%), e Aveiro (2,22%). Lisboa (22%) e Faro (17,8%) são também as cidades onde o valor total de faturas emitidas mais aumentou, com Setúbal na terceira posição (11,89%) e, em quarto lugar, o Porto (9,02%).A utilização de fatura eletrónica nos contratos públicos passou a ser obrigatória em 2020 e, desde então, as empresas portuguesas têm vindo a aumentar o número de faturas eletrónicas emitidas. A pandemia da covid-19 veio acelerar ainda mais o processo, dando o impulso que faltava para uma utilização massiva das novas tecnologias."A pandemia fez aumentar exponencialmente a utilização da fatura eletrónica, pois a obrigatoriedade do teletrabalho resultou na contratação de soluções e serviços tecnológicos por parte das empresas que antigamente, estavam postos em segundo plano", refere Alberto Redondo, CMO da Seres Iberia, em comunicado.