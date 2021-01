CGD e Saphety com solução de factoring digital que injeta liquidez em 24 horas

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) aliou-se à Saphety na criação de um serviço de factoring digital que permite que "as empresas obtenham fundos até um dia útil, maximizando a liquidez a partir das faturas eletrónicas emitidas aos seus clientes", garantem, esta quarta-feira, 27 de janeiro, em comunicado.





"Na situação atual de pandemia, em que a tesouraria das empresas está ainda mais pressionada, a solução de factoring digital da Saphety, em parceria com a Caixa Geral de Depósitos, vem criar novas possibilidades de obtenção de liquidez e agilizar os processos associados, com ganhos de eficiência e produtividade para todos", enfatiza Rui Fontoura, CEO da Saphety.





O novo serviço é disponibilizado na plataforma Flexcash, uma solução de gestão de tesouraria desenvolvida com diferentes modalidades de antecipação/financiamento de faturas, nomeadamente o "confirming" digital e o factoring digital.





Leia Também Saphety e SAP com solução “turbo” na emissão de faturas eletrónicas

Como vantagens principais neste ecossistema, a Saphety destaca "a automatização de todo o processo, desde a emissão até ao recebimento, a eliminação da carga administrativa inerente ao processo de cobrança de faturas, o aumento do poder negocial junto dos clientes e racionalização da gestão de tesouraria e, por fim, a redução de prejuízos com incobráveis".





Fundada no ano 2000, a Saphety foi adquirida há dois anos pela sua equipa de gestão à Sonae, com o apoio da capital de risco Oxy Capital, apresentando-se como líder de mercado em soluções de intercâmbio eletrónico de documentos, faturação eletrónica e sincronização de dados entre empresas.





Com presença em Portugal, Brasil e Colômbia, garante que as suas soluções chegam atualmente a 52 países e a sua carteira de clientes conta com mais de sete mil empresas.