Aos 672 milhões de euros, vão juntar-se mais 335 milhões de euros ligados a futuros benefícios não especificados do estádio.



O empresário, que é já o dono da equipa de futebol inglesa do Fulham e da equipa de futebol americano Jacksonville Jaguars, da National Football League (NFL), realizou uma oferta para adquirir o estádio no mês de Abril.



Shahid Khan vai utilizar o estádio de Wembley como um dos campos dos Jacksonville Jaguars, irá disputar os seus encontros da NFL.



Apesar da aquisição do estádio por parte do empresário norte-americano, Wembley continuará a ser a casa da selecção inglesa de futebol, como também o cenário utilizado para a final da Taça da Liga e das meias-finais e final da Taça de Inglaterra.



A mudança mais relevante ocorrerá durante os meses de Setembro e Novembro, nos quais o estádio de Wembley não estará disponível para o seleccionador inglês, por coincidir com a temporada regular do futebol americano.

A NFL anunciou no dia 11 de Janeiro que serão realizados três jogos em Londres para a temporada de 2018.

