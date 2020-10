Fernando Medina: “Limite à circulação na Baixa e Chiado avança no próximo mandato”

Fernando Medina é candidato às autárquicas do próximo ano e a Zona de Emissões Reduzidas vai estar no seu programa, garantiu o presidente da câmara da capital, um dos convidados da conferência digital “Bem-Estar e Cidades Sustentáveis” do Negócios.

