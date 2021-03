Fevereiro foi o 5.º ano mais quente deste 1931 em Portugal continental

O mês de fevereiro foi o 5.º mais quente desde 1931 e muito chuvoso, levando à inexistência de situação de seca em praticamente todo o território de Portugal continental, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).De acordo com o resumo do Boletim Climatológico disponível no 'site' do IPMA, o mês de fevereiro foi o 5.º mais quente desde 1931 com uma temperatura média do ar de 11,66 graus Celsius, +1,68 graus em relação à normal 1971-2000.O mês de fevereiro mais quente (12,43 graus) ocorreu em 2020.O valor médio de temperatura mínima do ar, 7,93 graus, foi muito superior à normal, +2,35 graus, sendo o 3.º maior valor desde 1931 (mais altos em 1985 e 1990: 7,96 e 7,94 graus).No que diz respeito ao valor médio de temperatura máxima do ar, 15,40 graus, também foi superior ao valor normal.O IPMA indica que ao longo do mês de fevereiro, os valores diários da temperatura mínima do ar estiveram sempre acima do valor médio mensal, exceto nos dias 7 e 22.O menor valor da temperatura foi registado em Vinhais, distrito de Bragança, com -2,6 graus no dia 07 de fevereiro e o maior valor da máxima no dia 14 em Mora (Évora) com 24,1 graus.Quanto ao valor médio da precipitação, foram registados em fevereiro 158,7 milímetros (mm), o que corresponde a 159 % do valor normal 1971-2000 (100,1 mm).Durante o mês ocorreu precipitação na maior parte dos dias, sendo de destacar os dias 09 e 20 de fevereiro com valores diários muito elevados, tendo sido ultrapassados em algumas estações do Norte e Centro do território.O IPMA salienta que nos dias 04 e 05 de fevereiro ocorreu precipitação muito intensa na região sul.O Boletim Climatológico, disponibilizado pelo instituto, inclui também o índice meteorológico de seca (PDSI), que aponta para a não existência no final de fevereiro de seca meteorológica em praticamente todo o território do continente.Segundo o IPMA, apenas a zona de Castro Marim/Vila Real de Santo António (Faro) está na classe de seca fraca e corresponde a apenas 0,1 % do território.No final de fevereiro, 59,6% do continente estava em chuva fraca, 29,5% em normal, 10,4% em chuva moderada, 0,4% em chuva severa e 0,1% em seca fraca.O instituto classifica em nove classes o índice meteorológico de seca, que varia entre "chuva extrema" e "seca extrema".De acordo com o IPMA, existem quatro tipos de seca: meteorológica, agrícola, hidrológica e socioeconómica.A seca meteorológica está diretamente ligada ao défice de precipitação, quando ocorre precipitação abaixo do que é normal.