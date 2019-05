Foto de 28 de novembro de 2005. O então embaixador de Espanha na Venezuela, Raúl Morodo, está rodeado do então presidente venezuelano, Hugo Chávez, e do então ministro espanhol da Defesa, José Bono.

A filha do ex-ministro Manuel Dias Loureiro, Catarina Dias Loureiro, é suspeita de branqueamento de capitais de quatro milhões de euros em Espanha, avança o jornal El País.





Estas suspeitas acontecem no âmbito de uma investigação que envolve o político Raúl Morodo (na foto, ao centro), antigo embaixador de Espanha na Venezuela e sogro da filha do ex-ministro, de acordo com o jornal francês.