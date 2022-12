Filipe Costa deve substituir Castro Henriques à frente da AICEP

Leia Também Luís Castro Henriques deixa AICEP

Filipe Costa deverá ser o sucessor de Luís Castro Henriques na presidência da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, avança o ECO esta quarta-feira.Filipe Costa que está agora à frente da AICEP Global Parques e deverá assumir a liderança do organismo público que promove a globalização da economia portuguesa com a saída de Castro Henriques.De acordo com o ECO, a passagem de testemunho não será imediata, já que a o atual presidente ainda tem de apresentar o plano de contas e o nome de Filipe Costa tem de ser aprovado pela Cresap, tendo em conta que se trata de um cargo com o estatuto de gestor público. Luís Castro Henriques tinha já dito em entrevista ao Observador que sai por vontade própria.Filipe Costa é desde julho de 2018 o presidente executivo da AICEP Global Parques. Antes foi delegado da AICEP em São Francisco e em Xangai (de 2011 a 30 de junho de 2015).Contactado pelo ECO, o gabinete do secretário de Estado da Internacionalização não se pronunciou sobre a sucessão na AICEP, lembrando que o atual conselho de administração ainda está em funções até 31 de dezembro.