Fisco avalia cobrança de IMI sobre estádios

Os estádios vão ser avaliados para efeitos de cobrança de IMI, escreve nesta terça-feira o Correio da Manhã.

Segundo o diário, o recente despacho da Autoridade Tributária para a cobrança de IMI sobre as barragens abre também a porta à cobrança de imposto sobre os recintos desportivos.

O jornal escreve que os estádios, tal como as barragens, são avaliados com base no método de custo, e inscritos nas matrizes. Mas sendo o IMI receita municipal, as autarquias podem isentar os clubes, declarando os estádios como imóveis de interesse municipal.

Na avaliação, o fisco pretende saber quantos estádios pagam IMI e quantos estão abrangidos por isenções dadas pelos municípios.