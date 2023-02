Governo abre caminho ao pagamento de IMT e Selo na venda das barragens da EDP

Despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais obriga o Fisco a avaliar e liquidar impostos a todas as barragens que sejam do domínio público. E se qualificam para efeitos de IMI, o mesmo acontecerá para efeitos de IMT e Selo, questão que se coloca no caso da venda das barragens do Douro pela EDP.

