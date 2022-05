Fisco insiste que quem paga a Contribuição do Serviço Rodoviário são os consumidores

Afinal quem paga realmente a Contribuição do Serviço Rodoviário (CSR)? São as petrolíferas ou é o consumidor final, apesar de este imposto não vir discriminado na fatura, como acontece com o ISP ou com o IVA? A questão, entende a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está longe de estar resolvida. O Fisco não tem dúvidas de que a CSR sai do bolso de quem abastece o seu veículo e foi nisso que baseou

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...