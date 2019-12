Fortuna de criador de porcos é a que mais cresce no mundo

Na China, a crise da carne suína preocupa consumidores e levou a inflação para o nível mais alto em anos em novembro, mas está por detrás de alguns sucessos. Qin Yinglin é o maior deles.

O património líquido do presidente do conselho da Muyuan Foodstuff mais do que quadruplicou este ano para 8,6 mil milhões de dólares e a fortuna dele é a que mais cresce no Bloomberg Billionaires Index, um ranking das 500 pessoas mais ricas do planeta.

De acordo com dados do Ministério do Comércio da China, os preços da carne suína mais que duplicaram em 2019 e estão por detrás da maior taxa anual de inflação ao consumidor em sete anos. A epidemia da peste suína africana provocou a morte de milhões de porcos.

Já o lucro da Muyuan aumentou 260% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2018, impulsionado pelo encarecimento da carne suína. A empresa e outros grandes produtores provavelmente ampliaram a sua participação de mercado, enquanto companhias menores não resistiram aos prejuízos, segundo a Fitch Ratings.

"Algumas empresas estão em grandes dificuldades porque não conseguem reproduzir o seu rebanho suíno", explicou Li Chen, analista da Fitch. "Mas algumas estão a ter grandes lucros."

Reis da carne de porco