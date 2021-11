O líder da Confederação do Comércio critica a definição de regras “maximalistas e radicais” em estabelecer que o empregador deve evitar contactar o trabalhador no período de descanso - o chamado direito a desligar. João Vieira Lopes aponta também para o impacto que o alargamento do teletrabalho para pais com filhos até oito anos pode ter nas microempresas. “É difícil encontrar pontos de equilí

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...