Francisco Calheiros: “Não é razoável subir o salário mínimo”

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal espera que o Orçamento do Estado para 2021 traga uma redução da carga fiscal para as empresas e garante que não há condições para aumentar o salário mínimo no próximo ano.

