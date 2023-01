Francisco Ribeiro Menezes distinguido como diplomata económico do ano

É embaixador em Berlim desde 2020, desempenhou funções em Madrid e em Estocolmo e foi chefe de gabinete de Pedro Passos Coelho. Francisco Ribeiro Menezes é também o diplomata económico do ano.A distinção é feita pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) e visa premiar o chefe de missão diplomática que mais se destacou pelos resultados no apoio à internacionalização das empresas portuguesas e na promoção da imagem de Portugal. É entregue esta quarta-feira, pelas 17h30, a Francisco Ribeiro Menezes no Seminário Diplomático que decorre em Lisboa.Segundo a CCIP, desde que Ribeiro Menezes chegou a Berlim, e passada a fase mais aguda da pandemia, os resultados económicos do país cresceram significativamente. "As exportações nacionais de bens e serviços cresceram 40%", detalha a CCIP em comunicado, frisando que o número representa um "novo recorde na taxa de cobertura das exportações sobre as importações – uns expressivos 96%"."No mesmo período, o investimento alemão cresceu 200%, sobressaindo áreas de ponta como a indústria automóvel (com 7 centros de engenharia criados em Portugal), as energias renováveis e as soluções digitais", adianta também a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.Para Francisco Ribeiro Menezes, citado no mesmo comunicado, "o momento definidor da relação luso-alemã foi a nossa presença, como país convidado, na edição deste ano da Hannover Messe, a mais relevante feira industrial do mundo". "Tratou-se da maior ação de promoção económica no exterior empreendida por Portugal, com cerca de 110 empresas envolvidas", descreve."Antes da capital alemã, Ribeiro de Menezes foi embaixador em Espanha, principal parceiro económico de Portugal, onde a atividade, em matéria de diplomacia económica, se centrou na promoção das empresas portuguesas no mercado espanhol em estreita articulação com as duas Câmaras de Comércio, em Lisboa e Madrid, e no reforço da posição privilegiada de Portugal como destino turístico para os consumidores espanhóis", acrescenta ainda a CCIP.O prémio da CCIP é relativo a 2021 pelo facto de, no ano passado, não ter sido atribuído devido à pandemia. O diplomata recebe esta quarta-feira a distinção das mãos de Annalena Baerbock, ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, que participa no Seminário Diplomático.Francisco Ribeiro Menezes é filho de diplomata e tem a particularidade de, durante muitos anos, ter mantido uma ligação ao mundo cultural. O embaixador foi membro fundador dos Sétima Legião juntamente com o primo Pedro Oliveira, com Rodrigo Leão, Nuno Cruz e Paulo Marinho."Os Sétima Legião começaram em 1982. Nessa altura eu frequentava um liceu em Washington, uma vez que o meu pai era diplomata na embaixada. A banda formou-se em Lisboa e as canções eram cantadas em inglês. Comecei a escrever letras em inglês e chegavam-me algumas cassetes, ora por correio, ora através da mala diplomática. Eu ouvia, mandava rascunhos e tudo se acelerou no princípio de 1983 quando foi gravado o primeiro single", contou em 2016 à Notícias Magazine.Em 1996 vive a primeira experiência nos corredores do poder, ao integrar o gabinete do socialista Jaime Gama, então ministro dos Negócios Estrangeiros. Em 2006, integrou também o gabinete de Luís Amado, após a saída de Freitas do Amaral da pasta da diplomacia, no Executivo de José Sócrates.Quando estava em Estocolmo, em 2011, foi convidado pelo então primeiro-ministro Pedro Passos Coelho para chefe de gabinete.Francisco Ribeiro Menezes é irmão do historiador Filipe Ribeiro Menezes e marido da ex-deputada do PSD Teresa Leal Coelho.