G7 quer reduzir "dependência excessiva" da China e assegurar medidas para garantir a estabilidade financeira

O grupo das sete economias mais desenvolvidas (G7) anunciou hoje que quer reduzir a "dependência excessiva" da China em setores críticos, mas sem por em causa o desenvolvimento económico chinês.Na declaração final da cimeira realizada na cidade japonesa de Hiroxima, os líderes do G7 defendem que uma economia resiliente "requer que sejam eliminados riscos e requer diversificação" e afirmam a necessidade de dar passos nesse sentido individualmente em cada uma das economias nacionais e também como grupo.A declaração do G7 sublinha que a orientação defendida "não pretende prejudicar" Pequim nem impedir o progresso e o desenvolvimento económico da China, com o grupo a defender que "uma China em crescimento, a jogar segundo as regras internacionais é do interesse global".O documento final do bloco económico que junta Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, mais a União Europeia (UE) foi publicado um dia antes do previsto e aponta "políticas e práticas comerciais da China que contrariam a economia de mercado""Para permitir relações económicas sustentáveis com a China e fortalecer o sistema de comércio internacional, faremos pressão para que exista igualdade de condições entre os nossos trabalhadores e empresas", afirma o G7 no documento, em que manifesta também empenho em enfrentar os "desafios" colocados pelas práticas comerciais da China que "distorcem a economia global"."Combateremos práticas maliciosas como a transferência ilegítima de tecnologia ou a divulgação de dados confidenciais", afirma o bloco económico no texto.Os líderes prometeram, por outro lado, adotar "as medidas necessárias" para manter a estabilidade financeira e mostraram-se flexíveis nas políticas macroeconómicas para encarar as incertezas na economia.Na declaração hoje publicada, o G7 manifestou confiança na resiliência do sistema financeiro, apesar de "múltiplos abalos", como a pandemia de covid-19, a guerra na Ucrânia e a inflação, salientando a necessidade de permanecer vigilante.O G7 prometeu procurar políticas de crescimento que "apoiem a sustentabilidade fiscal e a estabilidade de preços a médio prazo".Os países reconheceram que "a inflação continua em alta", ressalvando que os bancos centrais continuam comprometidos com as suas políticas para estabilizar os preços.O fórum multinacional, que está reunido em Hiroxima, Japão, dedicou um ponto à transformação do setor financeiro, incluindo a digitalização bancária, que espera abordar com mais detalhe no futuro.Os países mais industrializados do mundo pretendem aproveitar os benefícios do digital e conhecer os "potenciais riscos".O G7 propôs ainda explorar formas de robustecer o atual sistema financeiro após o recente episódio de falência de várias instituições financeiras regionais dos Estados Unidos e os problemas no banco suíço Credit Suisse.Os criptoativos são outra das dores de cabeça do grupo, que acredita que "vigilância, regulamentação e supervisão eficazes são cruciais" para enfrentar os riscos, enquanto apoia a "inovação responsável".Os líderes do grupo que reúne Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos mais a União Europeia expressaram também preocupação com os "sérios desafios" da sustentabilidade da dívida, especialmente entre economias médias e pequenas, e a necessidade de criar agências para responder a potenciais problemas.A declaração final dos líderes do G7 foi divulgada pouco depois da publicação de outro documento, sobre "coerção económica", em que, sem mencionarem qualquer país, condenavam a utilização como "arma" das capacidades exportadoras e a sua instrumentalização como ferramenta política.