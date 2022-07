Gasoduto Nord Stream deve voltar a funcionar na quinta-feira

O gasoduto Nord Stream 1 deve retomar o funcionamento na quinta-feira, depois de terminar a manutenção da estrutura e conforme estava agendado, avança a agência Reuters, que cita duas fontes conhecedoras da matéria.





O Nord Stream 1 foi suspenso no dia 11 para manutenção, mas imediatamente surgiram receios de que não voltasse mais a operar, o que teria enorme impacto na Europa, e em particular na Alemanha - este gasoduto é responsável por mais de um terço das exportações de gás natural russo para a União Europeia.





As fontes da Reuters dizem, no entanto, que o gasoduto vai funcionar com uma capacidade reduzida, em relação aos habituais 160 milhões de metros cúbicos por dia. A Gazprom já tinha cortado as exportações através do Nord Stream em 40% no mês passado, alegando que precisava de uma turbina que estava em reparação no Canadá.O jornal Kommersant indicou, na segunda-feira, citando também uma fonte não identificada, que o Canadá já tinha enviado a turbina de volta à Alemanha, depois de ter sido reparada, mas mantêm-se dúvidas sobre se estará reinstalada e a funcionar a tempo da reabertura do gasoduto.