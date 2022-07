Nord Stream retoma funcionamento a 30% da capacidade

Leia Também Putin admite funcionamento do Nord Stream a 20% da capacidade

O Nord Stream 1 retomou o funcionamento esta manhã, como previsto, embora a 30% da sua capacidade total, depois de ter estado fechado dez dias devido a trabalhos de manutenção.Segundo o presidente da Agência Federal de Redes da Alemanha, o gasoduto que abastece o país e a Europa de gás russo estava a funcionar a aproximadamente 30% da sua capacidade total, um dado com base no fluxo das primeiras duas horas."É melhor do que nada, mas claro que não corresponde ao que foi contratualizado", afirmou o mesmo responsável, numa entrevista à emissora ZDF.Pouco tempo depois, o fluxo horário aumentou, passando a corresponder a sensivelmente 40% da sua capacidade máxima, ou seja, o equivalente aos níveis em que estava antes da paragem para manutenção, de acordo com a agência Bloomberg."Estamos em processo de retomar o transporte de gás", indicou a Nord Stream em comunicado, dando conta de que "pode levar algumas horas a atingir os volumes".A Europa estava à espera que a Rússia reabrisse a torneira do gás, com receios, porém, de que Moscovo decida fechá-la quase por completo, desencadeando uma crise energética.Aliás, ainda no início da semana, o chanceler alemão acusou o Kremlin de usar o gás como "arma". "Moscovo não se inibe de usar o fornecimento de cereais e de energia como arma. Temos de ser determinados em protegermo-nos", afirmou Olaf Scholz.Até quarta-feira, as reservas de gás da Alemanha estavam a cerca de 65%, de acordo com estimativas oficiais.O Presidente russo, Vladimir Putin, tem culpado o Ocidente e as sanções impostas à Rússia pelos problemas no fornecimento de energia. Com efeito, a manutenção das turbinas foi realizada numa unidade no Canadá, e Otava inicialmente bloqueou o regresso de uma por causa das sanções, mas essa justificação foi contestada pelas autoridades alemãs.Antes de entrar em reparação, o gasoduto já só estava a operar a 40% da sua capacidade total. Ainda assim, na quarta-feira, Putin antecipava que a infraestrutura retomaria a atividade a cerca de 20% do seu máximo, uma percentagem que acaba por ser superior ao previsto.Os problemas com o fornecimento via Nord Stream acontecem numa altura em que a Europa tenta aumentar as reservas de gás para o inverno. A estratégia tem passado por diversificar fornecedores, mas também por apelos à redução do consumo.Tanto que, esta quarta-feira, a Comissão Europeia propôs, esta quarta-feira, uma meta para a redução do consumo de gás na União Europeia de 15% até à primavera.Uma meta que Portugal, à semelhança de Espanha, se opõe, segundo avançou o secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba, em declarações ao Expresso em que a qualificou de "insustentável".