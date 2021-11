Gastos em restaurante e alojamento pesam o dobro em Portugal

Em 2020, ano de pandemia, os gastos das famílias em Portugal com restaurantes e alojamento ficaram a pesar o dobro, no total de consumos, do que se verificou na média da Zona Euro. Portugal já era um dos países onde este tipo de consumos mais pesava, mas com o impacto dos confinamentos passou mesmo a ser o segundo. Os dados foram publicados na sexta-feira passada, pelo Eurostat.





