O Governo admitiu esta quinta-feira, 11 de Outubro, que Portugal regresse em breve aos pagamentos antecipados da dívida contraída junto do FMI e transmitiu a expectativa de que as principais agências de 'rating' coloquem a dívida portuguesa num grau de investimento.Estas ideias foram transmitidas pelo secretário de Estado Adjunto do ministro das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, na Assembleia da República, num debate sobre dívida pública e externa.Na intervenção de abertura do debate, o secretário de Estado defendeu a tese da sustentabilidade da dívida portuguesa, se for seguida uma política de "responsabilidade orçamental que perdure nas próximas legislaturas", e estimou que o país, nos últimos três anos, já tenha poupado cerca de 1.400 milhões de euros em juros da dívida pública.