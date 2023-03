Governo admite rever aumentos salariais da Função Pública

O Governo está disponível para rever os aumentos dos salários da Função Pública, uma vez que a inflação do ano passado foi superior ao previsto, anunciou nesta quarta-feira, 22 de março, o primeiro-ministro.



Num debate no Parlamento, António Costa disse que o Governo está disponível para combater perdas de poder de compra em três vertentes: apoios diretos às famílias mais vulneráveis; uma descida do IVA dos bens alimentares e novas conversações com os sindicatos da Função Pública.









Recorde-se que em novembro, antes de se saber qual seria a inflação final de 2023, mas que já estava acima dos 7%, o Governo apostou em diferentes níveis de aumentos salarias.



Os que recebem o salário mínimo (705 euros em 2022) passam para a nova base remuneratória do Estado (761,58 euros), com um aumento de 8%. A partir daí o aumento foi de 52,11 euros, o que significa que começa nos 7,3% e foi decrescendo (em proporção) até estabilizar nos 2% para salários a partir dos 2.612 euros.



A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, quis saber se o Governo vai aumentar os salários em linha com a inflação e se essa revisão será paga com retroativos.



Mas o primeiro-ministro recusou responder: "vamos apresentar a proposta primeiro aos sindicatos".



(Notícia atualizada com mais informação às 15:06)

Neste último ponto, o primeiro-ministro mostrou-se disponível para reabrir as negociações, já que os pressupostos em que assentaram os aumentos definidos para 2023 mudaram.