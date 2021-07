Governo agenda autárquicas para 26 de setembro

Após alguma indefinição em torno da melhor data para a realização das eleições locais previstas para este ano, o Governo decidiu, no encontro de hoje do Conselho de Ministros, marcar as autárquicas para o domingo de 26 de setembro. A data foi anunciada no final da reunião do Governo pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva.Tendo em conta que este ano a data limite para a entrega, pelo Governo, do Orçamento do Estado para 2021 é no dia 11 de outubro, o Executivo pretendia distanciar o dia a realizar as eleições locais de modo a não gerar qualquer tipo de confusão entre os diferentes processos.No entanto, por exemplo, o PSD vinha defendendo que as autárquicas - que precisavam ser agendadas entre a segunda quinzena de setembro e a primeira de outubro (entre 22 de setembro e 14 de outubro) - tivessem lugar na data mais tardia possível por forma a garantir uma maior imunização da sociedade e, assim, garantir maiores condições de segurança sanitária aos eleitores. PCP e Verdes alinhavam com a posição social-democrata.Ao que o Negócios apurou, e ainda que estivesse previsto o agendamento das eleições para a reunião de hoje do Conselho de Ministros, não era certo que a questão ficasse desde já resolvida. Entretanto a Comissão Nacional do PS vai votar o segundo adiamento do Congresso do PS para o fim de semana de 28 e 29 de agosto.Apesar da "incidência significativamente mais elevada" da covid-19 no país, a ministra Vieira da Silva defendeu estarem reunidas as condições necessárias à realização do ato eleitoral, tendo dado como exemplo as presidenciais de 24 de janeiro último, que ditaram a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa e que tiveram lugar numa das fases mais agudas da pandemia em Portugal.

Portugal "tem condições para realizar eleições sem segurança, isso mesmo ficou confirmado em janeiro", sustentou a governante.

(Notícia atualizada)