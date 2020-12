Governo anuncia avaliação de custo-benefício à Zona Franca da Madeira

O secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais sinalizou esta terça-feira no Parlamento que o Governo está disponível para “promover uma avaliação de custo-benefício” ao regime da Zona Franca da Madeira (ZFM) que “que tire de vez as dúvidas sobre as suas reais vantagens”, nomeadamente a criação de emprego e a receita fiscal a ele associada. Para já, o regime será prorrogado por mais

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...