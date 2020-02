Ana Abrunhosa explicou que se trata de "um desconto de quantidades", exemplificando que a "partir do oitavo dia até ao 15.º dia haverá um desconto de 20% e a partir do 16.º dia até ao final do mês será um descontos de 40%".



"Isto é para utilizadores frequentes, isto significa um acesso universal, automático, basta ter o dispositivo eletrónico, não exige qualquer burocracia para se ter acesso", referiu.



Até agora, acrescentou, a burocracia "impedia muitas pessoas de terem acesso aos descontos que já existiam".



Nas autoestradas A4, A24, A28, A25, A23, A13 e A22, antigas SCUT, já eram aplicados descontos e estes foram, segundo a ministra, "harmonizados e aumentados".



Segundo Ana Abrunhosa, estes descontos beneficiam os residentes ou os que se deslocam frequentemente às regiões, quer em termos de atividade económica ou turística.



Relativamente ao transporte de mercadorias, os descontos vão ser aumentados dos 30% para os 35% de dia e de 50% para 55% à noite.



A ministra anunciou ainda um desconto para os transportes de passageiros, que até agora não existiam e que passam a ser iguais às percentagens dos transportes de mercadorias.



O objetivo é, frisou, "estimular o uso do transporte coletivo em detrimento do transporte individual".



"É um exercício que queremos continuar a acentuar nos próximos orçamentos, de redução das portagens, porque estamos a falar de vias que no passado não tinham portagens e que agora têm. Quereríamos também trabalhar no futuro a questão do fim de semana, mas consideramos que é já um primeiro passo muito positivo", sublinhou.



Neste momento, segundo Ana Abrunhosa, estão a ser tratados os procedimentos burocráticos relacionados com as parcerias público privadas e a ser trabalhado o algoritmo da via verde.



O executivo socialista está entre hoje e quinta-feira no distrito de Bragança, para o arranque da iniciativa "Governo mais próximo", que inclui visitas à região de ministros e secretários de Estado e uma reunião do Conselho de Ministros.



Esta será a primeira edição de uma iniciativa que vai levar os governantes a percorrer o país ao longo da legislatura, com o objetivo de "entrar em contacto direto com cada região e a população", e exercer uma "governação de proximidade".

