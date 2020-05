Governo anuncia inspeções para investigar denúncias de fraude no lay-off

Confrontada com situações de empresas que obrigam os trabalhadores a trabalhar além do que é permitido pelo lay-off, a ministra do Trabalho anunciou que para a semana vai existir uma nova ação inspetiva.

A questão foi colocada por Inês Sousa Real, do PAN, que referiu o caso de uma empresa que, apesar de estar em lay-off, obriga as pessoas a trabalhar além do que é permitido por este regime, que suspende os contratos ou reduz o horário de trabalho.





Em resposta, no Parlamento, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, referiu que há a "preocupação de haver um reforço da fiscalização de situações" em que possam estar a ser "desrespeitados os direitos dos trabalhadores" e anunciou que na próxima semana haverá uma ação que envolve a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e o Instituto da Segurança Social (ISS).