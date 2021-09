Governo aprova 200 milhões de euros para revitalizar região do Pinhal Interior

O Governo aprovou, em Conselho de Ministros desta quinta-feira, a inclusão de 200 milhões de euros de fundos europeus para projetos de revitalização do Pinhal Interior ainda por causa da destruição causada pelos grandes incêndios de 2017."Aprovámos a inclusão de 200 milhões de euros de apoio a concretizar através do plano de recuperação e resiliência e do próximo quadro comunitário do Portugal 2030", afirmou a ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, acrescentando que os projetos são dirigidos aos domínios "mais fragilizados": demografia e habitação, dinamização da economia local, turismo, ambiente, floresta e ordenamento.Além do reforço de verbas, os projetos para o plano de revitalização vão ser acompanhados por "uma equipa que vai andar no terreno para apoiar as autarquias". "Essa é a grande diferença quando abrem os avisos ou ainda antes prepararem os atores e ajudarem a fazer as candidaturas que serão avaliadas pela comissão de coordenação e desenvolvimento regional de centro (CCDR).A ministra salientou os projetos para atrair empresas para esta região do interior com a construção de "áreas de acolhimento empresarial com melhor conectividade digital", detalhou a ministra Ana Abrunhosa.Também serão apoiados projetos para a reabilitação de aldeias e promoção do turismo, com o envolvimento do Ministério da Economia.O plano de revitalização tem um período de implementação de cinco anos e os avisos de concursos serão abertos pela CCDR do Centro.A ministra da Coesão deu ainda o exemplo da criação do centro de competências geoespacial para o cadastro do território em Penela "para concluir o cadastro simplificado dos prédios rústicos e mistos".