Governo continua a pagar SIRESP contra parecer jurídico interno

Um parecer da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) sustenta que não devem ser efetuados mais pagamentos à SIRESP - Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência SA, a empresa pública que é responsável, desde 1 julho último, pela rede de comunicações de emergência e segurança do Estado.



A ideia do parecer, adianta o Jornal de Notícias na sua edição desta sexta-feira, é que seja criada uma entidade que agregue todas as redes de comunicações do Ministério da Administração Interna.

Apesar disso, a mesma secretaria-geral assumiu o pagamento de mais de 155 mil euros à empresa, contrariando o que consta do parecer jurídico, acrescenta o jornal.

A despesa em causa refere-se ao período entre 1 de julho de 2021 e 10 de janeiro de 2022, para o qual o Governo já tinha pago 11 milhões de euros de indemnização compensatória à SIRESP SA para assegurar a continuidade do serviço.