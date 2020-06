Governo cria benefícios fiscais para compra de PME em dificuldades

A proposta de Orçamento suplementar prevê a criação de benefícios fiscais para as empresas que, até ao final do ano, adquiram participações sociais de sociedades consideradas empresas em dificuldade. As dívidas ao Fisco não permitirão a aplicação do regime e ficam proibidos os despedimentos.