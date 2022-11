Governo dá luz verde a nova administração do BdP, CMVM e ASF

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões terá dois novos membros: José Diogo Duarte Santos de Alarcão e Silva e Maria Adelaide Rodrigues Marques Cavaleiro, ambos no cargo de vogal do conselho de administração.

O governo aprovou esta quinta-feira a resolução que designa os novos membros do conselho de administração do Banco de Portugal (BdP), da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.Desta forma, o conselho de administração do BdP terá Luís Máximo dos Santos como vice-governador do BdP, Clara Patrícia Costa Raposo como vice-governadora, Francisca Guedes de Oliveira como administradora e Rui Miguel Correia Pinto no cargo de administrador.Já no caso da CMVM, o cargo de presidente do conselho de administração será ocupado por Luís Manuel Sanches Laginha de Sousa e o de vice-presidente por Maria Inês Ferreira Drumond de Sousa. Juliano Filipe Loureiro Ferreira e Teresa Maria Pereira Gil assumirão o cargo de vogal do conselho de administração.