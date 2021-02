O ministro das Finanças lembra que há dois pacotes de apoio em simultâneo: os que foram agora retomados do primeiro confinamento e os que já vinham do Orçamento do Estado para 2021. Na sua opinião, são os apoios necessários, mas garante que o Governo está preparado a todo o momento para os reforçar. E não afasta esse cenário no caso dos pais em teletrabalho.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...