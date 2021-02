Governo mantém restrições e recusa antecipar desconfinamento

As regras do estado de emergência vão manter-se inalteradas durante mais 15 dias, apenas com pequenas mudanças, como a venda de livros e material escolar em supermercados.

Governo mantém restrições e recusa antecipar desconfinamento









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.