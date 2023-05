Governo não se compromete com valor fixo a pagar em teletrabalho

Governo confirma que as alterações ao regime do teletrabalho também já vigoram para a Função Pública. Executivo não dá indicação do valor a pagar a partir deste mês. Questão será “ponderada” no acordo de carreiras gerais a rever “no horizonte da legislatura”.

