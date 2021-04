Governo prevê que reembolsos de IRS comecem no final da próxima semana

Os reembolsos de IRS deverão começar a chegar às famílias no final da próxima semana. Em entrevista ao Eco , o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, diz estar "convencido de que a partir do final da segunda semana de abril" haverá "condições de os contribuintes terem a evidência de que os reembolsos se vão começando a fazer como uma cadência bastante regular".O prazo para a entrega da declaração anual de IRS arrancou no passado dia 1 de abril e termina a 30 de junho. Desde então foram entregues 1,2 milhões de declarações, refere Mendonça Mendes.

O governante admite ainda que "há factos objetivos" que levam a concluir que o reembolso médio deste ano "poderá ser menor", nomeadamente o ajustamento das tabelas de retenção e a redução do número de faturas registadas em setores como a educação, o "que se explica evidentemente com o confinamento".





Na mesma entrevista, Mendonça Mendes admite que o IRS automático poderá ser alargado a mais contribuintes, nomeadamente os recibos verdes. Este ano, o IRS automático abrange cerca de 250 mil trabalhadores independentes, ou seja, "apenas aqueles que passam os recibos exclusivamente através do portal das Finanças". O governante acredita que "esta é apenas a primeira etapa e que prosseguirá ao longo dos próximos tempos".Mendonça Mendes refere que o IRS automático pode chegar a 3,6 milhões de agregados familiares, e que neste momento a utilização ronda os "1,6 ou 1,7 milhões"."Todos os anos seguramente haverá afinamentos para que mais pessoas, mais agregados, possam estar incluídos no IRS automático", conclui.