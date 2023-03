Governo propõe exigir menos pontos para progressão a quem teve carreira congelada

A proposta do Governo, com vista à compensação pelo tempo de congelamento de carreira de funcionários públicos que viram progressões travadas de 2005 a 2007 e de 2011 a 2017, passará pela exigência de menos pontos para subida de uma posição remuneratória no quadro do sistema de avaliação existente, o SIADAP.

Segundo a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Maria Helena Rodrigues, foi esta a informação avançada pelo Governo nesta quarta-feira em reunião negocial com as estruturas sindicais.

Leia Também Governo promete rever salários e acelerar progressões

"São cerca de 65% dos trabalhadores da Administração Pública que serão abrangidos em sede de SIADAP. Terão uma redução do número de pontos necessários para que haja uma progressão na posição remuneratória. Ou seja, uma progressão que habitualmente se fazia em dez anos, pode eventualmente ocorrer em seis anos", indicou a dirigente do STE, em declarações transmitidas pela RTP, após o encontro com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires (na foto).





Leia Também Função Pública terá aumento adicional de 1%

A proposta do Governo visa minimizar impactos dos períodos de congelamento para os trabalhadores da função pública que evoluem de acordo com a avaliação, à semelhança do que está previsto nas carreiras especiais – em particular, com professores – para reposição de tempo de serviço.

A negociação desta proposta, segundo Helena Rodrigues, será feita no quadro do calendário já estabelecido para a negociação da revisão do SIADAP, a partir de abril. Neste processo, o Governo pretende anualizar os ciclos avaliativos, que atualmente sucedem a cada dois anos, e acelerar progressões dos funcionários públicos sem, com isso, reduzir o tamanho dos saltos salariais previstos, segundo a indicação dada no final de janeiro.

(Em atualização)