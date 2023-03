Função Pública terá aumento adicional de 1%

Leia Também Famílias vulneráveis com apoio de 30 euros por mês até ao fim do ano

na base da tabela remuneratória única, os

trabalhadores têm um aumento de 10,3%" e "no topo da tabela" um aumento de 3,1%.

Os funcionários públicos terão um aumento salarial adicional de 1%, anunciou esta sexta-feira o ministro das Finanças, Fernando Medina.O ministro anunciou "um aumento adicional de 1% a todos os trabalhadores da Administração Pública".De acordo com a apresentação do Governo o aumento será pago "a partir de abril". A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, confirmou que não haverá retroativos. "Esse é o pacote financeiro" que o Governo apresenta, disse.O subsídio de refeição passa para 5,2 para 6 euros por dia, explicou também a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Isso implica também um aumento do valor isento de IRS no privado Em outubro o Governo alterou a estrutura dos aumentos salariais no Estado que, após um ano de inflação elevada, passou a consistir no valor fixo de 52 euros.Isso significa que para quem está acima da nova base remuneratória da administração pública (que subiu 8%), os aumentos começaram nosAssim, segundo conclui o Governo, somando aos aumentos o subsídio de refeição, "Notícia em atualização