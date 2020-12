Governo quer aliviar travões à evolução na carreira

A ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, compromete-se a aliviar os travões que ainda subsistem à evolução na carreira. Em causa está a revisão da norma do decreto de execução orçamental que, segundo explicam os juristas contactados pelo Negócios, faz depender as promoções ou as valorizações remuneratórias conseguidas por via da mobilidade de aprovaç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...