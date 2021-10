Governo quer escolaridade obrigatória aos três anos

O Governo quer antecipar o início da escolaridade obrigatória para os três anos de idade, como forma de combater a pobreza. A notícia foi avançada esta segunda-feira, 4 de outubro, pelo jornal Público.



Neste momento, a frequência do ensino é obrigatória apenas a partir dos seis anos, o que coincide com o primeiro ano do primeiro ciclo de ensino. A ideia do Executivo é antecipar essa obrigatoriedade, passando a incluir os três anos da educação pré-escolar.





A medida faz parte da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, um plano que foi na semana passada aprovado em Conselho de Ministros e colocado em discussão pública. O documento aponta o "médio prazo" como horizonte de introdução desta medda.Entre outras medidas de combate à pobreza, o Governo também prevê reforçar o abono de família, o Rendimento Social de Inserção e dar prioridade às famílias com filhos no acesso à habitação.