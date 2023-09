Governo quer estabilizar prestação da casa por dois anos

Ministro das Finanças adianta que será aprovado um diploma até ao final do mês que irá evitar “subidas repentinas” do valor pago ao banco e “novas subidas nas atualizações dos referenciais”. E compromete-se a discutir propostas para a habitação com parceiros sociais.

Governo quer estabilizar prestação da casa por 2 anos









