Governo quer reavaliar a parte da TSU que vai para a formação

O Governo quer "avaliar o atual mecanismo de financiamento das políticas ativas do mercado de trabalho a partir das receitas da taxa social única (TSU) consagrado na lei". A medida consta do acordo de Formação Profissional, que tem vindo a ser negociado com os parceiros e que deverá ser assinado esta quarta-feira.

A notícia é avançada pelo Diário de Notícias e em causa estão os 5% de descontos pagos à Segurança Social pelos trabalhadores e empresas e que revertem para as políticas ativas de emprego e formação profissional, nomeadamente através do Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Os patrões têm defendido na Concertação Social que as verbas da TSU sejam usadas para suportar a formação nas empresas, pelo que, desta forma, abre-se a hipótese de uma aproximação do Governo a essas revindicações.

Do lado dos sindicatos a questão não é pacífica e a CGTP já avisou que não pretende aceitar o acordo.