Governo quer tornar temporárias licenças do alojamento local

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As licenças que permitem ao proprietário de um imóvel colocá-lo no alojamento local (AL) deverão deixar de ser permanentes, como agora acontece, e passar a ter um limite temporal, findo o qual poderão ou não ser recuperadas, consoante a oferta e as necessidades habitacionais que se verifiquem na respetiva zona geográfica. Esta é uma das medidas constantes do pacote para a habitação que o Governo vai discutir esta quinta-feira ...